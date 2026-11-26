SCHIEDAM (ANP) - Telecomaanbieder Delta Fiber heeft reclames voor zijn glasvezelnetwerk teruggetrokken, nadat de voorzieningenrechter in Rotterdam onlangs heeft bepaald dat het bedrijf dit moest doen. Concurrent KPN startte een kort geding tegen Delta Fiber, omdat die laatste op onder meer zijn website en op reclameborden adverteerde met teksten als: 'KPN trekt de stekker uit het kopernetwerk. Stap over op ons snelle glasvezel netwerk.'

De voorzieningenrechter was het met KPN eens en oordeelde dat de advertenties een ongeoorloofde vergelijkende reclame zijn. Delta Fiber moest daarnaast een rectificatie op zijn homepagina plaatsen, wat het bedrijf inmiddels heeft gedaan.

"De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft geoordeeld dat deze uitingen misleidend zijn, omdat zij de onjuiste indruk wekken dat KPN gebruikers van haar kopernetwerk zal afsluiten zonder deze gebruikers eerst kosteloos en zonder dienstonderbreking aan te sluiten op haar glasvezelnetwerk. Delta heeft deze uitingen daarom verwijderd en zal deze niet opnieuw gebruiken", staat in de rectificatie.