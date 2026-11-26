LUSAIL (ANP) - Formule 1-coureur George Russell vond de snerende opmerkingen van Max Verstappen na de Grote Prijs van Las Vegas vorige week "best komisch". De Brit en de Nederlander haalden over en weer naar elkaar uit nadat de twee in de training een opzichtige aanrijding hadden gehad. "Ik blijf bij wat ik toen heb gezegd, ik heb daar niet veel aan toe te voegen. Maar hij is degene die de race heeft gewonnen, en ik niet, dus ik kan me voorstellen dat hij daar dan weer om kon lachen", zei Russell tijdens de mediadag voor de Grote Prijs van Qatar.

"Hij naait allerlei coureurs, week in, week uit, en iedereen pikt het", foeterde Russell vorige week over Verstappen. "Maar ik accepteer niet dat iemand mij op deze manier hindert en vervolgens rondloopt alsof hij groter en beter is dan de rest. Iemand moet een keer tegen die gast opstaan."

"Hij heeft een grote bek naast de baan, maar op de baan is dit seizoen een enorme aanfluiting voor hem. Hij komt niet eens in de buurt van mij", reageerde Verstappen na zijn winst in Las Vegas.