AMSTERDAM (ANP) - In het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar vervuiling door staalfabrikant Tata Steel in IJmuiden zijn telefoongesprekken afgeluisterd. Ook zijn onderzoekers stiekem het bedrijfsnetwerk van de staalfabrikant binnengedrongen. Dat bleek bij de eerste zitting van de strafzaak in Amsterdam.

Dat gesprekken zijn afgetapt en systemen zijn gehackt, laat zien dat het OM zware verdenkingen heeft. Voor dit soort opsporingsmiddelen geeft de rechter-commissaris alleen toestemming bij verdenkingen van zware misdrijven.

Het OM dagvaardde Tata Steel in juli op verdenking van het opzettelijk en illegaal in de lucht brengen van schadelijke stoffen. Het draait daarbij om de twee kookgasfabrieken op het terrein van de staalfabrikant, waar kolen worden verhit om ze geschikt te maken voor hoogovens. Als kolen onvoldoende gelijkmatig worden verhit zijn ze 'ongaar', waarna schadelijke stoffen vrijkomen als ze uit de oven komen. Het OM verwijt Tata Steel te weinig te hebben gedaan tegen deze vervuiling.