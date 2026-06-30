Je Temu-rommel wordt over een paar dagen duurder

Nog twee dagen, dan zijn de dagen van de spotgoedkope Temu-prullaria geteld. De prijsverhoging komt niet doordat Temu ineens zo begaan is met eerlijke lonen of productkwaliteit, maar omdat Brussel een nieuwe tolpoort in de digitale winkelstraat zet.

Wie de afgelopen jaren wel eens ‘even wat kleins’ bij Temu bestelde, kent het recept: een impulsaankoop van drie euro, gratis bezorging, en een pakketje dat na een paar weken opduikt in een overbelaste sorteerhal. Voor Europese webshops was het geen level playing field, voor de consument leek het een wonder: alles voor bijna niets.

Wat verandert er precies?

De kern: het voordeel voor mini-pakketjes van buiten de EU verdwijnt. De EU schaft het fiscale snoepreisje af waarbij pakketjes onder een bepaald bedrag vrijgesteld waren van invoerrechten en btw, mits ze rechtstreeks van buiten Europa kwamen.

Er komt een extra heffing op kleine pakketjes uit landen als China

De vrijstelling voor goedkope zendingen wordt geschrapt

Platforms als Temu, AliExpress en Shein moeten btw en invoerheffingen gaan inprijsen

Dat betekent dat de ‘gratis verzending’ opeens een verborgen prijskaartje krijgt.

Waarom pakt de EU Temu c.s. aan?

Officieel gaat het over eerlijke concurrentie en veiligheid.

Europese winkels en magazijnen betalen btw, invoerrechten, loonbelasting en voldoen aan strengere normen

Chinese platforms konden via direct shipments veel van die kosten omzeilen

Veel producten voldoen niet aan Europese veiligheids- en kwaliteitsregels, variërend van speelgoed tot elektronica.

In Brussel klinkt het als een correctie: als alles via de digitale achterdeur binnenkomt, hol je zowel de fiscus als de eigen industrie uit. Voor Europese retailers voelt het als eindelijk een gelijk speelveld, voor consumenten als een prijsstijging vermomd als maatregel voor hun eigen veiligheid.

Is Temu wel echt zo goedkoop?

Temu is spotgoedkoop, maar niet toevallig. Het platform stapelt marketingtrucs op elkaar om je langer in de app te houden en vooral meer in je mandje te laten gooien:frankwatching+2

“Gratis cadeautjes” en spelletjes om korting te verzilveren

Aftelklokken bij kortingen, pushberichten en “bijna uitverkocht”-meldingen

Prijzen die soms lager lijken dan de verzendkosten zelf.

De keerzijde: spullen die snel stuk gaan, weinig traceerbare herkomst, en een afvalberg die we hier aan de voorkant niet in de prijs terugzien. Goedkoop is in dat opzicht al langer duurkoop, alleen voelde het door die lage aanschafprijs nooit zo.dit.

De verborgen kosten van spotgoedkope rommel

Elke euro die je niet aan de kassa betaalt, komt ergens anders terecht.