Tencent boekt forse winstgroei door introductie populaire games

HONGKONG (ANP) - Het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar zijn winst bijna verdubbeld. De onderneming, waarvan de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus grootaandeelhouder is, profiteerde van een reeks succesvolle games die zij in 2024 uitbracht.

Tencent boekte over de maanden oktober tot en met december een omzet van ruim 172 miljard yuan, omgerekend bijna 22 miljard euro. Het bedrijf zette een jaar eerder in dezelfde periode nog ruim 155 miljard yuan om. De winst bedroeg 51,4 miljard yuan, tegen bijna 28 miljard yuan in het laatste kwartaal van 2023.

Tencent, 's werelds grootste uitgever van games, bracht in mei het spel Dungeon & Fighter Mobile uit. In de eerste week na de lancering bracht dat spel al ruim 140 miljoen dollar op in China. Daarmee was het een van de meest succesvolle game-introducties op de Chinese markt. Ook de spellen Delta Force, Peacekeeper Elite en Honour of Kings droegen bij aan de omzetgroei, aldus Tencent.