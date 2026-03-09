TenneT investeert meer in uitbreiden net, loopt wel vertraging op

ARNHEM (ANP) - Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft het afgelopen jaar meer geïnvesteerd in het uitbreiden van het volle elektriciteitsnet. In totaal stopte TenneT ruim 14,8 miljard euro in het stroomnet in Nederland en Duitsland, waarvan 4,9 miljard euro in Nederland. Wel waarschuwt de netbeheerder voor vertraging van de uitbreiding van het net.

Ongeveer 60 procent van de Nederlandse projecten op het vasteland loopt gemiddeld 2,5 jaar achter op schema, meldt TenneT bij het publiceren van zijn jaarverslag. Dat komt volgens de hoogspanningsnetbeheerder vooral door lange vergunningsprocedures en complexe locatiekeuzes en het verwerven van grond.

De omzet van TenneT steeg in 2025 naar 9,1 miljard euro, dat is 671 miljoen euro meer dan in het jaar daarvoor. De winst voor de aftrek van onder andere belasting nam met ongeveer een miljard toe tot meer dan 2,7 miljard euro.

In 2024 stopte TenneT nog ruim 10,6 miljard euro in het uitbreiden van het elektriciteitsnet.