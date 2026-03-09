Wat is de macht van de Hoogste Leider

De hoogste leider van Iran staat boven president, parlement en leger en wordt gekozen door de 88 leden tellende Raad van Experts, een orgaan van geestelijken dat zelf weer wordt gefilterd door de door de leider beïnvloede Raad der Hoeders. Sinds de revolutie van 1979 kende Iran pas twee opperste leiders; Mojtaba is de derde én de eerste directe erfopvolger, wat de vrees voor een vererfbare, gesloten machtsstructuur aanwakkert.