Diëtist legt uit: “Mayonaise is gezonder dan je denkt”

Goed nieuws voor liefhebbers van friet met een klodder mayo: mayonaise blijkt helemaal niet zo slecht voor je als vaak wordt gedacht. Sterker nog, volgens voedingsdeskundigen past de populaire saus prima in een gezond eetpatroon.

Mayonaise bestaat meestal uit raapzaadolie, azijn, eigeel en water. Het bevat inderdaad veel vet , maar dat zijn grotendeels onverzadigde vetten uit plantaardige oliën. En juist die vetten staan bekend als beter voor je cholesterol dan verzadigde vetten, zoals die in boter.

Verdomhoekje

Volgens de auteurs van het boek Eet als een expert heeft mayonaise daardoor onterecht een slechte reputatie gekregen. Meerdere studies laten zien dat het vervangen van verzadigde vetten door meervoudig onverzadigde vetten gunstig kan zijn voor het cholesterol en daarmee ook voor de algehele gezondheid . “Mayonaise is ten onrechte ooit in het verdomhoekje terechtgekomen”, schrijven experts Marijke Berkenpas, Gaby Herweijer, Jolien Klamer en Liesbeth Smit.

Ook diëtist Jonathan Klaassen ziet dat beeld vaak terug in de praktijk. “Mayonaise wordt vaak onterecht als ongezond bestempeld”, zegt hij tegen Metro. “Vetten zijn essentieel voor het lichaam, en mayonaise bevat voornamelijk onverzadigde vetten.”

Vitaminen en mineralen

Die vetten hebben nóg een voordeel: ze helpen het lichaam bij de opname van vetoplosbare vitamines zoals A, D, E en K. “Daarnaast levert mayonaise ook een kleine hoeveelheid eiwit en soms wat omega-3-vetzuren, afhankelijk van de olie ”, aldus Klaassen.

Dat betekent niet dat je onbeperkt op moet scheppen. Mayonaise bevat namelijk ook behoorlijk wat calorieën: zo’n 128 per eetlepel. “Neem je een bord vol mayonaise, of kies je bewust voor één eetlepel bij je portie friet? Daarin zit het verschil. In normale porties past het prima in een gezond eetpatroon.”

Mayo met mate

Een exacte richtlijn is er niet, maar Klaassen noemt één tot drie eetlepels per week als richtlijn. “Bij elk voedingsmiddel draait het om de hoeveelheid. Zelfs gezonde producten kunnen ongezond worden als je er te veel van eet.”