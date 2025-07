Terughoudendheid op Wall Street na eerdere recordstanden

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York lieten vrijdag weinig beweging zien, na de nieuwe recordstanden van een dag eerder. Beleggers leken te zijn geschrokken van een artikel in de Financial Times. Ingewijden zeiden tegen de krant dat Donald Trump aandringt op een importheffing van minstens 15 tot 20 procent op goederen uit de Europese Unie.

Hiermee zou Trump volgens de krant de pijngrens van de EU willen testen, na weken van onderhandelingen. De Amerikaanse regering zou daarnaast kijken naar een heffing van boven de 10 procent, ook als er een deal met de EU wordt bereikt. Trump heeft veel handelspartners van de Verenigde Staten tot 1 augustus de tijd gegeven om handelsdeals met het land te sluiten.

De Dow-Jonesindex zakte 0,3 procent tot 44.342,19 punten. De brede S&P 500-index daalde een fractie tot 6296,79 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 0,1 procent naar 20.895,66 punten.