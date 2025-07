Trump klaagt WSJ aan om Epstein-berichtgeving

MIAMI (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag een rechtszaak aangespannen tegen Dow Jones, News Corp, Rupert Murdoch en twee journalisten van The Wall Street Journal. Hij beschuldigt de partijen van laster.

Trump stapte naar de rechter nadat The Wall Street Journal had bericht over een verjaardagsgroet die hij in 2003 naar zedendelinquent Jeffrey Epstein zou hebben gestuurd, met daarin een seksueel suggestieve tekening en een verwijzing naar geheimen die zij deelden.

Trump ontkent dat stellig en dreigde eerder deze week al met juridische stappen. Op zijn socialmediaplatform Truth Social liet de president vrijdag weten: "Ik kijk ernaar uit om Rupert Murdoch te laten getuigen in mijn rechtszaak tegen hem en zijn berg vuilnis van een krant, de WSJ. Dat wordt een interessante ervaring!"