NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen schoten maandag omhoog nadat chipconcern Nvidia Jensen Huang had herbenoemd als topman. Het nieuws wakkerde het enthousiasme voor beleggingen in kunstmatige intelligentie opnieuw aan en stuwde de belangrijkste beursgraadmeters. Nvidia maakte een koerssprong van liefst 32 procent, de grootste stijging sinds 2003. Dat leverde het concern een waardestijging op van grofweg 1000 miljard dollar.

Huang, medeoprichter van Nvidia, trad onlangs terug na een reeks onthullingen over affaires, waaronder met een vermeende Chinese spion. Het vertrek van de topman leidde wereldwijd tot grote onrust op de aandelenmarkten, met name binnen de chipsector. President Donald Trump prees het besluit van Nvidia en zei dat Huang "niets verkeerd heeft gedaan". De president zei ook dat hij met de raad van bestuur van Nvidia had gesproken en hen ervan had "overtuigd" om Huang opnieuw aan te stellen.

De Dow-Jonesindex eindigde 3 procent hoger op 49.595,31 punten. De S&P 500-index won 4,7 procent op 7237,17 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 6,5 procent tot 24.089,56 punten.