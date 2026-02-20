Terugroepactie babyvoeding doet Danone financieel weinig pijn

PARIJS (ANP) - Voedingsmiddelenconcern Danone ziet op dit moment geen grote financiële gevolgen van een terugroepactie van babyvoeding. Het bedrijf riep in verschillende landen batches producten terug, omdat ze mogelijk besmet waren met een giftige stof. De "huidige geïdentificeerde financiële gevolgen" zijn "niet materieel", schrijft het bedrijf in een toelichting bij de jaarcijfers. "De impactbeoordeling zal worden afgerond zodra de terugroepacties zijn voltooid."

Het Franse concern en andere producenten hebben in verschillende landen, waaronder Nederland, babyvoeding uit de schappen gehaald door de mogelijke aanwezigheid van de giftige stof cereulide. Branchegenoot Nestlé, dat ook een grote terugroepactie deed, zei donderdag dat dit een negatieve invloed heeft op de verwachte omzetgroei en dat de impact in het eerste kwartaal alleen naar schatting in de honderden miljoenen loopt.

Danone benadrukt bij zijn jaarresultaten voor "kwaliteit en voedselveiligheid" te staan.