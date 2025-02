Tesla-koers stort in op Wall Street na tegenvallende verkopen Europa

Tesla is dinsdag flink minder waard geworden op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers verwerkten het bericht dat de Europese verkopen van de elektrische autofabrikant zijn gekelderd in januari. Uit gegevens van de Europese autobrancheorganisatie ACEA kwam naar voren dat er vorige maand 9945 Tesla's zijn verkocht, tegen 18.161 een jaar eerder.

Het aandeel sloot 8,4 procent lager. Als gevolg van de koersval zakte de beurswaarde van Tesla onder de grens van 1 biljoen dollar. De verkoop van elektrische auto's over de gehele linie in de Europese Unie zat juist flink in de lift, meldde ACEA dinsdag.