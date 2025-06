Tesla omlaag op Wall Street na dalende Europese verkopen

NEW YORK (ANP) - Tesla is bij de verliezers op de aandelenbeurzen in New York geëindigd. De elektrische autofabrikant had veel minder nieuwe Tesla's verkocht in Frankrijk, werd maandag bekend. De verkopen kelderden daar vorige maand met 67 procent naar slechts 721 elektrische auto's in vergelijking met een jaar eerder.

Het land is na Duitsland de grootste markt in de Europese Unie voor elektrische voertuigen. Ook in Portugal, Denemarken en Zweden gingen de maandelijkse verkopen achteruit. Het aandeel Tesla werd bij het slot van de handelsdag 1,1 procent lager gezet.

De algehele stemming op Wall Street was verder overwegend positief, waarbij beleggers onder meer aandacht hadden voor de recente ontwikkelingen rond de Amerikaanse importheffingen. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 42.305,48 punten. De brede S&P 500-index noteerde bij het slot 0,4 procent hoger op 5935,94 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,7 procent tot 19.242,61 punten.