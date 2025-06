Zelensky meldt uitnodiging voor Oekraïne bij NAVO-top

VILNIUS (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelt dat Oekraïne is uitgenodigd voor de NAVO-top over drie weken, melden nieuwssite Ukrainska Pravda en het Duitse persbureau DPA. De president laat nog in het midden of hij persoonlijk zal afreizen naar Den Haag of dat zijn land op een lager niveau wordt vertegenwoordigd.

"We zijn uitgenodigd voor de NAVO-top", zei Zelensky tegen journalisten na een gesprek met NAVO-topman Mark Rutte in Vilnius. "Ik denk dat dat belangrijk is." Minister van Buitenlandse Zaken Andri Sybiha heeft de taak om de bijeenkomst voor te bereiden.

Oekraïne is geen lid van de NAVO, maar Zelensky schoof de afgelopen jaren wel aan bij de toppen om te praten over de oorlog met Rusland. Dit jaar is onzekerheid ontstaan over de manier waarop Oekraïne aanwezig kan zijn, omdat de Amerikanen onder president Donald Trump weinig zouden voelen voor de komst van Zelensky. Er zal volgens NAVO-bronnen in elk geval geen zogenoemde NAVO-Oekraïne-raad plaatsvinden.