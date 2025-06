Tesla start met robotaxi, Musk spreekt van bekroning jaren werken

AUSTIN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Tesla heeft zondag in de Texaanse stad Austin een kleine groep zelfrijdende taxi's ingezet die betalende passagiers oppikten. Topman Elon Musk kondigde de lancering van de zogenoemde robotaxi aan en influencers plaatsten video's van hun eerste ritten op sociale media.

Het is de eerste keer dat Tesla-auto's zonder menselijke bestuurders betalende passagiers vervoerden, een dienst die Musk ziet als cruciaal voor de financiële toekomst van de fabrikant van elektrische auto's. Musk noemde het moment "de bekroning van tien jaar hard werken" in een bericht op zijn socialemediaplatform X en merkte op dat "het AI-chip en softwareteam vanaf de grond af aan binnen Tesla zijn opgebouwd".

Dit is eigenlijk nog een belangrijke test voor het bedrijf. De voertuigen zijn alleen beschikbaar tussen 06.00 en 00.00 uur binnen een klein afgebakend gebied. Daarbij geldt ook de waarschuwing dat de wagens beperkt of niet beschikbaar zijn bij slecht weer.

Vergunning niet vereist

Musk heeft gezegd dat Tesla in eerste instantie 10 tot 20 voertuigen zal inzetten voordat het aantal binnen enkele maanden wordt uitgebreid naar duizend. Wanneer uitbreiding naar andere steden volgt, is niet bekend. Kenners denken dat het nog jaren kan duren voor Tesla echt een grote taxidienst heeft.

In Austin wordt meer geëxperimenteerd met zelfrijdende voertuigdiensten. Waymo, eigendom van Google-moederbedrijf Alphabet, breidt bijvoorbeeld uit in de stad via een samenwerking met Uber. Amazon's Zoox test daar ook. In Texas zijn weinig beperkingen voor dit soort diensten. De zelfrijdende voertuigen moeten wel uitgerust zijn met camera's, verzekerd zijn en zich aan de verkeersregels houden. Maar een vergunning voor taxidiensten is momenteel niet vereist.