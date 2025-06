Spanje wil dat EU associatieverdrag met Israël direct opzegt

BRUSSEL (ANP) - Spanje vindt dat de EU onmiddellijk het associatieverdrag met Israël moet opschorten, nu het onderzoek naar mogelijke schendingen van dat verdrag door Israël in Gaza uitwijst dat er sprake is van "een flagrante schending van de mensenrechten door Israël", zei de Spaanse minister José Manuel Albares (Buitenlandse Zaken) voor het begin van de vergadering van EU-ministers van Buitenlandse Zaken.

Ook gaat hij maandag aan de EU-ministers voorstellen een wapenembargo tegen Israël in te voeren en individuele sancties te nemen "tegen iedereen die de tweestatenoplossing definitief wil ondermijnen", zei hij.

Uit het vrijdagavond uitgelekte rapport van EU-buitenlandchef Kaja Kallas wordt na onderzoek geconcludeerd dat er indicaties zijn dat Israël in overtreding is met verplichtingen voor mensenrechten die zijn opgenomen in artikel twee van het associatieverdrag tussen Israël en de EU. Dit rapport wordt maandag besproken.

'Moedig zijn'

"We moeten moedig zijn", zei Albares. "Het uur van de woorden, het uur van de verklaringen is voorbij. De Palestijnen in Gaza hebben daden nodig."

Op initiatief van minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) heeft Kallas onderzoek laten doen naar mogelijke schending door Israël van artikel 2 van het EU-Israël Associatieverdrag. In dat artikel staat dat mensenrechten en de democratische principes moeten worden gerespecteerd. Het verdrag levert onder meer handelsvoordelen op.

In het rapport worden geen voorstellen gedaan om actie te ondernemen tegen Israël. De verwachting is dat maandag naast Spanje ook een aantal andere landen concrete actie eisen. EU-lidstaten zijn verdeeld. Voor totale opschorting van het verdrag is unanimiteit nodig. Dat geldt niet voor onderdelen ervan.