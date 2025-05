Deze 40.000 jaar oude vingerafdruk toont: neanderthalers waren niet zo anders dan wij

Wetenschappers hebben in een grot nabij de Spaanse stad Segovia een kiezel ontdekt met daarop de oudste bekende vingerafdruk van Europa. Het object stamt uit de tijd van de neanderthalers en is ongeveer 43.000 jaar oud.

De steen werd gevonden tijdens opgravingen in de rotsschuilplaats San Lázaro. Wat het object bijzonder maakt, is een rode vlek van okerpigment op het oppervlak. Aanvankelijk leek dit slechts een kleurstof, maar geavanceerde beeldanalyse bracht meer aan het licht.

Met behulp van multispectrale fotografie ontdekten forensische experts van de Spaanse politie een vingerafdruk verborgen in de pigment. De afdruk toont duidelijke details zoals huidlijnen en karakteristieke punten die gebruikt worden voor identificatie. Dit wijst erop dat iemand destijds bewust zijn of haar vinger in pigment zette en deze op de kiezel plaatste.

Opvallende vorm

De kiezel zelf heeft een opvallende vorm met drie natuurlijke holletjes die samen een gezichtsachtig patroon vormen. Volgens de onderzoekers is dit geen toeval. Statistische analyse toont dat de rode stip zeer precies geplaatst is ten opzichte van deze kuiltjes, wat duidt op een opzettelijke compositie.

Deze vondst voegt zich bij andere bewijzen dat Neanderthalers symbolisch gedrag vertoonden. In tegenstelling tot andere stenen uit dezelfde laag, die gebruikt werden als hamers, toont dit exemplaar geen slijtagesporen van praktisch gebruik. Het team concludeert daarom dat het object een decoratieve of rituele functie had.