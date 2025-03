Tesla toont voorzichtig herstel op Wall Street na koersval

NEW YORK (ANP) - Tesla toonde dinsdag wat herstel op de aandelenbeurzen in New York, na de forse koersval van een dag eerder. Het aandeel van de elektrische autofabrikant won ruim 3 procent in de vroege handel op Wall Street. Maandag kelderde Tesla nog meer dan 15 procent. Dat was het grootste dagverlies sinds 2020. Tesla raakte dit jaar al ongeveer 45 procent aan beurswaarde kwijt, door zorgen dat de importheffingen van Trump een wereldwijde handelsoorlog zullen veroorzaken. Ook vrezen beleggers dat de politieke acties van topman Elon Musk schade toebrengen aan de reputatie van Tesla.

Musk voert voor Trump enorme bezuinigingen door bij de Amerikaanse overheid en dat levert hem veel kritiek op. Ook zijn er oproepen geweest tot het boycotten van Tesla en sommige bezitters van een Tesla zeggen zich te schamen voor hun auto vanwege Musk. Na de koersval zei Trump een "gloednieuwe" Tesla te kopen als steunbetuiging aan Musk. Analisten van zakenbank Morgan Stanley adviseren daarnaast om de dip in de koers te gebruiken om aandelen Tesla te kopen. Zij voorzien een koersrally van meer dan 90 procent in de komende maanden voor Tesla.