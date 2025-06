Tesla-verkoop in Frankrijk met 67 procent gekelderd

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De verkoop van nieuwe Tesla's in Frankrijk is in mei met 67 procent gedaald naar slechts 721 elektrische auto's in vergelijking met een jaar eerder. Volgens de Franse autobrancheorganisatie Plateforme Automobile is dat het laagste niveau in bijna drie jaar.

Over de eerste vijf maanden van dit jaar kelderde de Franse verkoop van Tesla met 47 procent tot 8277 voertuigen. Frankrijk is na Duitsland de grootste markt in de Europese Unie voor elektrische voertuigen.

Ook in veel andere landen is de verkoop van Tesla scherp gedaald, waaronder in Nederland. De Nederlandse Tesla-verkoop halveerde in de eerste vijf maanden van dit jaar naar 4880 auto's in vergelijking met een jaar eerder.

Het merk heeft onder meer te maken met felle concurrentie van goedkopere Chinese auto's en kritiek op Tesla-topman Elon Musk over zijn werk voor de Amerikaanse president Donald Trump. Musk heeft dit werk inmiddels neergelegd om zich weer op zijn bedrijven te concentreren.