Tesla verliest op Wall Street na publicatie prognoses analisten

NEW YORK (ANP) - Tesla hoorde dinsdag bij de verliezers op de beurzen in New York na publicatie van de verkoopprognoses van analisten. Daaruit kwam naar voren dat de leveringen in de laatste maanden van dit jaar volgens de kenners mogelijk lager uitpakken dan veel beleggers voorzien. Het aandeel zakte op de een na laatste handelsdag van het jaar ruim 1 procent.

De verwachtingen voor Tesla's verkopen in het vierde kwartaal waren al niet superhoog gespannen door het aflopen van een Amerikaanse belastingkorting voor kopers van elektrische voertuigen. Deze korting eindigde per 1 oktober. Het Franse persbureau AFP stelde in een analyse dat het Chinese BYD bezien over heel 2025 waarschijnlijk 's werelds grootste verkoper van elektrische auto's wordt.

De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street gingen in een rustige sessie met kleine verliezen de handel uit. Nieuwe notulen van de Federal Reserve zorgden voor weinig reuring. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 48.367,06 punten en de brede S&P 500-index zakte 0,1 procent naar 6896,24 punten. Techbeurs Nasdaq leverde daarnaast 0,2 procent in op 23.419,08 punten.

Uit de dinsdag vrijgekomen notulen van de laatste rentevergadering van de Fed bleek dat de meeste beleidsmakers bij de centrale bank verdere renteverlagingen gepast vinden als de inflatie in de loop van de tijd afneemt zoals verwacht. Toch maakten sommige bestuurders ook duidelijk dat zij van mening zijn dat de rente in de Verenigde Staten eerst "voor enige tijd" op het huidige niveau moet blijven.

Verder meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden dat Warner Bros. Discovery nog steeds niets ziet in overnameplannen van Paramount Skydance. De rivaal zou de voorwaarden van zijn eerdere bod wat hebben aangepast, maar niet meer bieden dan eerder gecommuniceerd. Warner ziet vooralsnog meer in het bod van Netflix. Netflix wil echter alleen de tv- en filmstudio's en het streamingplatform van Warner inlijven, Paramount het gehele concern. Warner noteerde een half procent in de plus, terwijl Paramount en Netflix rond de slotstand van een dag eerder sloten.