Tesla wint op beurs na nieuws over stap terug Musk bij overheid

NEW YORK (ANP) - Tesla-beleggers reageerden woensdag enthousiast op het nieuws dat topman Elon Musk in de komende weken een stap terug doet binnen de Amerikaanse overheid. Dat berichtte nieuwssite Politico, die zich baseerde op anonieme bronnen. Het aandeel Tesla steeg vervolgens meer dan 5 procent in waarde op de beurs in New York.

President Donald Trump en Musk zouden hebben geconcludeerd dat het tijd is dat Musk zich weer gaat focussen op zijn bedrijven en een meer ondersteunende rol aanneemt. Dat lijkt een welkome verandering voor Tesla, want de verkopen van het autoconcern lopen de laatste tijd terug. Dat bleek eerder op de dag nog uit nieuwe leveringscijfers van het concern, die veel slechter waren dan analisten in doorsnee hadden verwacht. In de vroege handel op Wall Street ging de beurswaarde van Tesla daardoor nog omlaag.