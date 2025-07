Tesla zakt op Wall Street na oprichting partij door Musk

NEW YORK (ANP) - Tesla ging maandag onderuit op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden op de aankondiging van topman Elon Musk om een nieuwe politieke partij in de Verenigde Staten op te richten. Met de 'American Party' wil de voormalige bondgenoot van president Donald Trump Amerikanen hun vrijheid teruggeven. De Tesla-baas uitte eerder al forse kritiek op Trumps nieuwe begrotingswet en zinspeelde al op de oprichting van een nieuwe partij als die wet zou worden ingevoerd.

Trump haalde op zijn berichtenplatform Truth Social uit naar Musk, die volgens hem "volledig is ontspoord". Ook vindt Trump het belachelijk dat de techmiljardair een nieuwe partij begint. Trump hintte eerder op forse bezuinigingen op overheidssubsidies voor Musks bedrijven als SpaceX en Tesla. Het aandeel Tesla zakte 7,6 procent.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend. Beleggers wachten vooral op meer duidelijkheid over de importheffingen van Trump. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 44.732 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,4 procent tot 6254 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,6 procent tot 20.471 punten. Vrijdag was Wall Street gesloten vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag. Donderdag sloten de S&P 500 en de Nasdaq op nieuwe recordstanden.

Trump zei zondag dat de handelstarieven, die hij drie maanden geleden al aankondigde, op 1 augustus van kracht worden voor landen die nog geen handelsakkoord met de VS hebben bereikt. Die hoge tarieven werden na grote onrust op de beurzen in april uitgesteld tot 9 juli om landen meer tijd te geven om te onderhandelen. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent zullen er in de komende dagen meerdere handelsakkoorden worden gesloten.

Trump dreigde ondertussen ook met een extra tarief van 10 procent voor landen die zich aansluiten bij het "anti-Amerikaanse beleid" van de BRICS-groep, die onder meer bestaat uit Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika.

Apple daalde 0,1 procent. Het techconcern gaat in beroep tegen een boete van 500 miljoen euro die de Europese Commissie in april had opgelegd. De iPhone-maker kreeg de boete omdat het bedrijf erop aanstuurt apps alleen in de eigen appstore aan te bieden.