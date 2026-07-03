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Texas onderzoekt ticketsite StubHub na klachten over WK-kaarten

Economie
door anp
vrijdag, 03 juli 2026 om 20:57
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AUSTIN (ANP/BLOOMBERG) - Openbaar aanklagers in de Amerikaanse staat Texas zijn een onderzoek begonnen naar ticketwebsite StubHub na klachten rondom kaartjes voor het WK voetbal. Mensen die dachten via de doorverkoopsite kaartjes te hebben bemachtigd, zouden kort voor de wedstrijd bericht hebben gekregen dat de tickets niet beschikbaar waren.
Het onderzoek moet uitwijzen of StubHub klanten heeft misleid en consumentenrechten heeft geschonden, maakte procureur-generaal van Texas Ken Paxton bekend. In de staat werden WK-wedstrijden gespeeld in Houston en Arlington, bij Dallas, onder andere door het Nederlands elftal.
Paxton kondigde onlangs ook een onderzoek aan naar de FIFA. Dat draaide om de vraag of de sportorganisatie fans heeft misleid over de plek in het stadion waarvoor ze kaartjes hadden gekocht. Openbaar aanklagers in New York en New Jersey openden in mei ook een onderzoek naar de werkwijzen van de FIFA rondom de kaartverkoop.
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