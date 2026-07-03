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Sabalenka verslaat Ostapenko en bereikt vierde ronde Wimbledon

Sport
door anp
vrijdag, 03 juli 2026 om 20:06
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LONDEN (ANP) - Tennister Aryna Sabalenka heeft de vierde ronde van Wimbledon bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld was in twee sets te sterk voor Jelena Ostapenko (29) uit Letland: 6-4 6-4.
De 28-jarige Sabalenka had in de eerste set genoeg aan één break. De Letse nummer 31 van de wereld liet sterk spel zien, maar kon niet voorkomen dat Sabalenka in de tweede set haar tweede matchpoint benutte.
De viervoudig grandslamwinnares haalde vorig jaar de halve finale, maar won Wimbledon nog nooit. In de vierde ronde neemt Sabalenka het op tegen Naomi Osaka. De Japanse bereikte vrijdag voor het eerst in haar loopbaan de vierde ronde op Wimbledon door de Australische Daria Kasatkina te verslaan: 6-1 6-3.
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