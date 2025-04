Vedder zet Nederland op 1-0 tegen Duitsland in BJK Cup

DEN HAAG (ANP) - Eva Vedder heeft Nederland tegen Duitsland op een 1-0-voorsprong gebracht in de kwalificatieronde van de Billie Jean King Cup. De 25-jarige tennisster was in Sportcampus Zuiderpark in twee sets te sterk voor haar Duitse leeftijdgenote Jule Niemeier: 6-3 6-1. Vedder kwam als vervanger van Arantxa Rus bij de selectie van captain Elise Tamaëla en kreeg de voorkeur boven Anouk Koevermans.

Vedder was voor circa duizend toeschouwers een klasse beter. In de wisselvallige eerste set, met breaks aan beide kanten, was Vedder de stabielste. De nummer 265 van de wereldranglijst benutte na 46 minuten haar eerste setpoint. Vedder hield het initiatief in de tweede set in handen, brak meteen de service van de Duitse en trok de set met 6-1 naar zich toe.

Kopvrouw Suzan Lamens komt op donderdag in het tweede enkelspel in actie tegen Tatjana Maria. Daarna volgt een dubbel tussen het Nederlandse koppel Lamens en Demi Schuurs tegen het Duitse duo Anna-Lena Friedsam en Laura Siegemund.