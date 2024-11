Tientallen belangstellenden bij curator voor doorstart Stella

NUNSPEET (ANP) - Veel belangstellenden hebben zich gemeld bij de curator van het failliete e-bikemerk Stella Fietsen voor een doorstart van de onderneming. De curator spreekt van 35 partijen die serieus zijn over een mogelijke doorstart van het merk. Verder gaat Stella ook klanten die een aanbetaling hebben gedaan voor een elektrische fiets terugbetalen.

Stella werd vorige week vrijdag failliet verklaard door de rechter in Gelderland. De winkels zijn dicht. De in 2011 opgerichte fabrikant van elektrische fietsen leed dit jaar en vorig jaar miljoenenverliezen. Volgens curator Frans van Oss worden volgende week rondleidingen gegeven in de fabriek van Stella in Nunspeet voor de geïnteresseerde partijen in een doorstart. Daarna moet het biedingsproces starten. "We gaan kijken wat daaruit komt. Maar het begin is hoopvol", aldus Van Oss.

Op de website van Stella staat een verklaring over de terugbetaling van aanbetalingen. De klanten die het betreft zullen begin volgende week daarover door Van Oss nader worden geïnformeerd. Hij beschikt namelijk over een lijst met klanten die aanbetalingen hebben gedaan.