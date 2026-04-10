Tientallen Ierse tankstations leeg na dagenlang brandstofprotest

Economie
door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 13:46
DUBLIN (ANP/DPA) - Protesten tegen hoge brandstofprijzen in Ierland gaan hun vierde dag in, waardoor problemen bij de bevoorrading van tankstations toenemen. Demonstranten blokkeren onder andere brandstofdepots en een belangrijke raffinaderij.
Sinds dinsdag vinden protestacties in Ierland plaats. Het gaat om blokkades van drukke straten, snelwegen en opslagplaatsen voor brandstof. Ook belemmeren de acties de toegang tot havens. De Ierse brancheorganisatie voor brandstoffenleveranciers zei tegen de publieke omroep RTE dat bij honderd pompstations de brandstof al op is.
De actievoerders eisen dat de Ierse regering meer doet tegen de hoge brandstofprijzen. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn benzine en diesel stukken duurder geworden. Volgens RTE is de Ierse regering van plan om vrijdag te overleggen met belangenbehartigers van de landbouw en de transportsector. De protestbeweging is niet van plan de acties te beëindigen vanwege die gesprekken, zei vertegenwoordiger James Geoghegan.
