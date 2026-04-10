Amsterdamse autobezitters trekken zakken over hun buitenspiegels tegen diefstal





In Amsterdam zijn autobezitters zo klaar met de diefstal van buitenspiegels dat ze hun spiegels preventief in plastic zakken verpakken. Op sociale media circuleren foto’s van geparkeerde auto’s waarvan de zijspiegels in witte en doorzichtige tassen zijn gehuld, als geïmproviseerde bescherming tegen dieven.

Het gaat vooral om luxe modellen van merken als BMW , Mercedes, Audi en andere premiummerken, waarvan de buitenspiegels vol zitten met camera’s, dodehoek­sensoren en verwarmingselementen. Juist daardoor zijn ze veel geld waard op de tweedehands- en zwarte markt: een set kan al snel honderden euro’s kosten, exclusief montage en kalibratie.

Volgens internationale autowebsites is het probleem niet uniek voor Nederland, maar maakt de combinatie van veel dure auto’s op straat en beperkt toezicht steden als Amsterdam extra aantrekkelijk voor zogeheten “mirror gangs”. De spiegels zijn relatief snel en geruisloos los te schroeven en daarna eenvoudig door te verkopen, vaak buiten de officiële kanalen om.

Verzekeraars zien de afgelopen jaren een duidelijke toename in schades door gerichte diefstal van onderdelen, waaronder koplampen en buitenspiegels van high-end auto’s. Voor eigenaren betekent dat niet alleen gedoe met aangiftes en wachttijden bij de garage, maar ook hogere premies.

Met de geïmproviseerde plastic hoesjes hopen automobilisten vooral af te schrikken: hoe meer tijd en zichtbare handelingen nodig zijn, hoe groter de kans dat een dief zijn geluk ergens anders beproeft. Of de trend breed school maakt, is nog onduidelijk, maar het straatbeeld in sommige Amsterdamse buurten is nu al een stuk kleurrijker.

Buurten waar de meeste spiegels worden gestolen: Oud‑Zuid, De Pijp, Jordaan, Rivierenbuurt, Bos en Lommer/De Baarsjes en IJburg.