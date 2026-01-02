Tientallen vluchten geannuleerd op Schiphol door winters weer

SCHIPHOL (ANP) - Schiphol en KLM waarschuwen reizigers vrijdag voor vertragingen en annuleringen door winters weer en sterke wind. Volgens de website van Schiphol zijn er zeker tientallen vluchten geschrapt.

Reizigers wordt geadviseerd hun vluchtinformatie goed in de gaten te houden. De geschrapte vluchten betreffen vooral die met Europese bestemmingen, waarop normaal meerdere keren per dag wordt gevlogen.

Volgens een woordvoerster van Schiphol zijn er "meer dan honderd vluchten" vertraagd en zijn er "enkele tientallen" uitgevallen. Een precies aantal durft zij niet te geven.

KLM

Dat geldt ook voor KLM, waar een zegsvrouw uitlegt dat de maatschappij "ad hoc, dus op het laatste moment" vluchten schrapt. Ze vreest dat de situatie nog de hele dag zal aanhouden, maar voegt toe dat het weer "heel erg onvoorspelbaar" is.

Claimorganisatie EUclaim ziet begin van de middag dat er telkens annuleringen bijkomen. "Het is een lopend getal. Eerder vanochtend waren het er 150. Nu zijn er al bijna 200 vluchten geannuleerd". Daarbij gaat het zowel om vertrekkende als aankomende vluchten. Gemeten in zogenoemde retourvluchten, waarmee de luchtvaart zelf vaak rekent, gaat het om de helft.

Geen recht op compensatie

Vliegtuigen kunnen door het weer te maken krijgen met zogenoemd de-icing, waarbij hun vleugels ijs- en sneeuwvrij worden gemaakt. Dat kost extra tijd en kan dus voor vertraging zorgen. Daarnaast is de windrichting momenteel ongunstig, wat ervoor zorgt dat er minder baancapaciteit beschikbaar is. Volgens Schiphol staat de sneeuwvloot ook paraat om banen zo nodig schoon te vegen.

Gedupeerde reizigers hebben geen recht op compensatie voor geleden tijdverlies, legt EUclaim uit. Dit komt omdat er sprake is van overmacht. Wel moeten luchtvaartmaatschappijen bijvoorbeeld maaltijden vergoeden en een vervangende vlucht regelen.

Op de andere grotere vliegvelden in Nederland is geen sprake van vluchtuitval. Een woordvoerder van Eindhoven Airport geeft aan dat zijn vliegveld vooralsnog geen last heeft van winters weer.