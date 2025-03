Tijd voor een 4-urige werkdag? "Voor miljoenen mensen is dat haalbaar"

Eindeloze vergaderingen waar niets uitkomt, een mailboom waarin je compleet de draad kwijtraakt en oeverloos geklets bij de koffieautomaat, een gemiddelde kantoordag is een stuk minder productief dan je zou willen. Daarom stelt Giel Boes van Tijdbazen.nl dat al je taken ook wel in vier uur op een dag kunnen.

Boes had er na twee burn-outs genoeg van en ging zelf op zoek naar manieren om minder te werken. Hij schreef er een boek over en leeft momenteel als digital nomad in Spanje. Boes snapt dat een halve werkdag niet voor iedereen geschikt is. Een verpleegkundige, politieagent of leraar (de echt nuttige beroepen zeg maar) kan niet zomaar halverwege de dag naar huis gaan.

Meer vrijheid

Boes: "Maar bij een groot deel van vooral de digitale beroepen kan dat wel. We hebben het dan over 4 miljoen Nederlanders, van wie er 760.000 kampen met burn-outklachten. Maar mensen in loondienst kunnen ook echt wel wat vrijheid gebruiken. En ja, de hypotheek moet betaald. Werknemers worden echter massaal afgerekend op uren en niet op resultaat. Daar valt wat te halen", legt de expert uit.

"Er zijn al bazen die tegen freelancers zeggen: ‘Of je er nou 20 of 60 uur over doet, als het maar klaar is’. Als iemand een zwembadcomplex bijhoudt en voor 30 uur wordt betaald, maar hoort dat hij mag werken tot het klaar is, dan houdt hij voortaan misschien wel 10 uur vrije tijd over.”

Een op de vijf werkenden in Nederland kampt met burn-outklachten. Door anders te werken, zijn veel problemen op te lossen, meent Boes. "Ik daag het bedrijfsleven uit. Geef je werknemers één middag per week betaald vrij. Of dat nou is om voor je zieke moeder te zorgen of om gewoon leuke dingen te doen, het gaat echt resultaat opleveren.” Er zijn al bedrijven die experimenteren met een vierdaagse werkweek. Dat is al een flinke winst. Bij AFAS werkt het personeel bijvoorbeeld vier dagen voor het loon van vijf dagen.

Net als de oermens

"Altijd maar met je werk bezig zijn, 24/7 je smartphone bij de hand hebben en miljoenen pixels die dagelijks op je worden afgevuurd, dat is gewoon zwaar ongezond”, zegt Boes, die er graag de oermens bijhaalt om zijn punt kracht bij te zetten. "Ooit hadden we al elke middag vrij. Als oermens waren we circa 4 uur per dag bezig met het verzamelen van voedsel, jagen en gereedschappen maken. Dat deden we voornamelijk in de ochtend. De rest van de dag besteedden we aan eten, rusten en sociale praktijken.”

Nu is dat niet anders, meent Boes. "Je kunt nu eenmaal maar vier tot vijf uur per dag echt productief zijn. In de middag zit je meer als een zombie achter je computer. Je kunt dan heus wel wat doen, maar je effectiviteit en productie zijn een stuk lager. Je kunt beter met je team een boswandeling gaan maken. Voor wie de dag eens rustig begint met een collega bij de koffieautomaat: doe dat nou in de middag. ‘s Morgens ben je qua werk het productiefst.”

Bron: Metro