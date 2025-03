VN-mensenrechtenchef Türk laakt macht 'ongekozen tech-oligarchen'

GENÈVE (ANP/AFP) - De VN-mensenrechtenchef Volker Türk is "diep bezorgd" over "de fundamentele koerswijziging" in de Verenigde Staten. Hij betreurt met name "de controle en invloed van een handjevol ongekozen oligarchen uit techconcerns".

De politieke verandering raakt volgens hem binnenlandse en buitenlandse zaken van de VS. Techmiljardair Elon Musk heeft als assistent van president Trump bij het uitvoeren van ingrijpende bezuinigingen bij de overheid enorme politieke invloed. Hij sprak zondag zijn steun uit voor de suggestie van een senator dat de VS beter uit de Verenigde Naties en de NAVO zouden kunnen stappen.