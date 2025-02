Spaanse overheid wil kortere werkweek wettelijk invoeren met behoud van salaris

Minder uren maken voor hetzelfde loon. Het klinkt als een goede deal. In sommige bedrijven is het al realiteit, maar Spanje wil nu een stap verdergaan. De regering gaat de standaard werkweek van 40 uur wettelijk inkorten naar 37,5 uur, zonder dat het salaris omlaaggaat.

Het idee is simpel: kortere werkdagen zouden leiden tot een beter evenwicht tussen werk en privé. Dat zou werknemers gelukkiger maken, wat weer ten goede komt aan hun productiviteit. "Dit gaat over een beter leven, minder werken en toch productiever en economisch efficiënter zijn", zegt de Spaanse minister van Arbeid Yolanda Díaz erover. In de komende jaren moet de werkweek verder worden ingekort naar 35 uur per week.

Veel steun

Het voorstel kan op veel bijval rekenen, vertelt correspondent Richard Hogenkamp. "Twee derde van Spanje is voorstander van de kortere werkweek, bleek vorig jaar uit een onderzoek. Onder werknemers is het aantal voorstanders nog hoger: 3 op de 4 is groot voorstander", zegt hij tegen RTL Nieuws.

Vooral jongere werkenden zijn positief. "Er zitten meer voorstanders onder mensen tot 45 jaar", aldus Hogenkamp. "Dat is ook wel logisch. Daar zitten veel ouders bij. Een systeem van naschoolse opvang zoals dat in Nederland bestaat, is er in Spanje niet. Daar staat tegenover dat schooldagen in Spanje langer zijn, vaak tot 4 uur 's middags, er zijn ook scholen die doorgaan tot 5 uur. Maar ondanks dat hun kind langer op school is dan in Nederland, zie ik veel ouders net op tijd of net te laat rennend het schoolplein op komen, voor die groep kan die 2,5 uur minder net het verschil maken."

Kritiek

De maatregel moet nog door het parlement komen en dat wordt spannend. De centrumlinkse regering van premier Sánchez heeft net geen meerderheid en zal dus steun moeten zoeken bij kleinere partijen. Niet iedereen is overtuigd van het nut van de kortere werkweek. Grote werkgeversorganisaties en de Spaanse Centrale Bank vrezen dat stijgende loonkosten inflatie aanwakkeren en economische groei remmen.

"Kritiek die ik veel hoor, en waar de regering niet echt een antwoord op heeft, is dat deze werktijdverkorting best te regelen is voor mensen met kantoorbanen. Maar in het onderwijs wordt het al lastiger en hoe gaan ze dit doen in de zorg en de horeca? Om een ziekenhuis 24 uur per dag, 7 dagen per week draaiende te houden heb je straks meer mensen nodig, terwijl in de zorg al personeelstekorten zijn. Ook de horeca heeft grote personeelstekorten. Voor 1 op 10 vacatures in de horeca is niemand te vinden", aldus Hogenkamp.

Bron: RTL Nieuws