TikTok-eigenaar komt bij EU-rechter niet van poortwachtersrol af

LUXEMBURG (ANP) - ByteDance, het bedrijf achter de populaire filmpjesapp TikTok, komt niet uit onder strengere regels van de Europese Unie voor 's werelds grootste techbedrijven. Brussel bestempelde het platform onlangs als zogeheten poortwachter die door zijn machtige positie gedwongen ruimte moet bieden aan concurrenten. TikTok-moederbedrijf ByteDance wilde via een rechtszaak van die status af, maar de op een na hoogste rechter van de Europese Unie geeft het Chinese bedrijf ongelijk.

De strengere regels voor de 'poortwachters' staan in de Wet op de Digitale Markten (DMA) die in mei vorig jaar inging in de Europese Unie. Machtige internetbedrijven, zoals ook Facebook-moederbedrijf Meta en Apple, moeten bijvoorbeeld berichtendiensten of appwinkels voldoende openstellen voor concurrenten.

ByteDance betoogde voor het Gerecht van het Europese Hof van Justitie dat het bedrijf zijn hoge marktwaarde, één van de criteria voor een poortwachtersstatus, vooral te danken heeft aan activiteiten in China en dus niets zegt over zijn positie in Europa. Maar volgens de rechter ging de Europese Commissie er terecht vanuit dat TikTok met zijn vele gebruikers in de Europese Unie ook hier een sterke financiële positie heeft.

Daarnaast vond de TikTok-eigenaar dat het platform niet te vergelijken was met bijvoorbeeld Facebook of Google, die erg belangrijk zijn geworden voor andere bedrijven om klanten te bereiken. Maar de rechter wees erop dat TikTok razendsnel is gegroeid en vooral onder jongeren het belangrijkste sociale medium is geworden. Op die manier zou het bedrijf dus wel degelijk een sterke machtspositie hebben gekregen.