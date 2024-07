Lichte daling ziekteverzuim dit jaar volgens arbodiensten

UTRECHT (ANP) - Het ziekteverzuim is het afgelopen kwartaal licht gedaald vergeleken met de eerste drie maanden van dit jaar. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is er echter sprake van een stijging. Dat melden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare.

In het tweede kwartaal van dit jaar was het verzuimpercentage 4,6 procent, tegenover 5,1 procent in het eerste kwartaal. In dezelfde periode vorig jaar was dit 4,3 procent.

De afgelopen maanden ging het vooral om griepachtige klachten, die leidden tot kortdurend verzuim. De prestaties van het Nederlands elftal tijdens het Europees kampioenschap voetbal vorige maand hadden geen invloed op het verzuim, volgens de arbodiensten. Op de werkdagen na de wedstrijden van het Nederlands elftal kwamen er niet meer ziekmeldingen binnen dan op deze dagen in de weken ervoor.