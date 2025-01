TikTok: geen directe Nederlandse gevolgen van dreigende ban in VS

AMSTERDAM (ANP) - TikTok verwacht niet dat het dreigende verbod op het socialemediaplatform in de Verenigde Staten direct gevolgen zal hebben voor TikTok in Nederland en hoe het gebruikt wordt. Gevraagd naar de mogelijke gevolgen voor het platform in Nederland geeft een Nederlandse woordvoerder aan dat hij er op dit moment niet van uitgaat dat die er zijn. De zegsman verwacht ook niet dat Nederlandse gebruikers TikTok anders gaan gebruiken als Amerikaanse content wegvalt, maar op termijn "zou dat wel kunnen".

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft vrijdag de wet in stand gehouden waarmee TikTok verboden dreigt te worden in het land. TikTok-topman Shou Zi Chew reageerde eerder op vrijdag in een videoboodschap zelf al op de uitspraak van het hof. Hij bedankte daarin de aankomende president Donald Trump voor "zijn inzet om samen met ons te werken aan een oplossing die TikTok beschikbaar houdt in de VS."

Volgens de Amerikaanse wet moet het Chinese ByteDance, de eigenaar van TikTok, de Amerikaanse onderdelen van de populaire video-app verkopen. Doet ByteDance dit niet, dan is TikTok vanaf zondag in de VS niet meer te downloaden uit de appwinkels van onder meer Apple en Google.