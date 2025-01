Grote overheidscampagne van start om nieuwe leraren te vinden

DEN HAAG (ANP) - Het vak van leraar heeft onterecht een imagoprobleem, vindt staatssecretaris Mariëlle Paul (Funderend Onderwijs). Dat hoopt ze recht te zetten met een grote overheidscampagne van meerdere jaren. Die is vanaf dinsdag onder meer te zien op abri's met digitale schermen, in radiospotjes en online.

"Ik hoop dat meer mensen gaan kiezen voor dit prachtige vak", licht de bewindsvrouw toe. Zo hoopt ze het lerarentekort te verkleinen. Alleen al in het basisonderwijs is er een tekort van 7700 voltijdsbanen. Het ministerie van Onderwijs heeft de campagne samen met de onderwijssector opgezet.

In de eerste maanden hebben de reclames vooral tot doel om mensen met een ander beroep te overtuigen leraar te worden. Later dit jaar worden met name studiekiezers aangesproken om voor een lerarenopleiding te gaan.

Over het leraarsvak bestaan volgens het ministerie veel misvattingen. Het salaris wordt "steevast onderschat" en mensen denken soms dat het "eentonig" en "een soort eindstation" is om voor de klas te staan. Dat beeld moet de campagne rechtzetten. Leraren verdienen een "serieus salaris", namelijk gemiddeld 6200 euro bruto per maand. Bovendien kunnen zij zich "volop ontwikkelen" volgens het ministerie. Dat kan binnen het vak zelf, maar ook door een andere functie te krijgen, bijvoorbeeld intern begeleider of schooldirecteur, of door te switchen van vak of school.