TikTok-technologie checkt video's om te jonge gebruikers te weren

door anp
vrijdag, 16 januari 2026 om 10:27
STOCKHOLM (ANP) - TikTok zegt binnenkort nieuwe technologie te gebruiken om de leeftijd van gebruikers in Europa te controleren, onder andere op basis van geposte video's. Formeel is de socialemedia-app bedoeld voor mensen die ouder zijn dan 13, maar jongere gebruikers maken toch vaak een account aan.
De app van het Chinese moederbedrijf ByteDance introduceert de komende weken "geavanceerde technologie" die bij gebruikers in de Europese Unie, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk voorspelt wat de leeftijd is. Daarvoor gebruikt het systeem informatie die TikTokkers delen in hun profiel, maar ook video's die ze posten en hun gedrag op het platform. Bij vermoedens dat iemand jonger dan 13 is, kijkt een moderator naar het account en beslist of dat geblokkeerd moet worden.
TikTok zette al moderators en technologie in om te jonge gebruikers te weren. Het bedrijf verwijdert naar eigen zeggen maandelijks wereldwijd 6 miljoen accounts op basis van die leeftijdschecks.
