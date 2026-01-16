China en Canada verlagen tarieven op koolzaad en auto's

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China en Canada zijn overeengekomen om een aantal importheffingen te verlagen. Dat meldt de Canadese premier Mark Carney, die deze week in Beijing is. Onder andere Canadees koolzaad en Chinese auto's vallen onder de deal.

China verlaagt 1 maart de importtarieven op koolzaad van 100 procent naar 15 procent. Canada zal op zijn beurt 49.000 Chinese auto's importeren tegen een tarief van 6,1 procent. Een flinke verlaging van het tarief van 100 procent dat voorheen werd gehanteerd.

De Canadese premier Mark Carney is meerdere dagen in China en heeft onder meer een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping. Hij is daar om de banden tussen de landen aan te halen. China en Canada zijn al maanden in onderhandeling over de tarieven. Canada verhoogde in 2024 de invoerheffing op Chinese auto's en China antwoordde door de handel van koolzaad lam te leggen. Canada exporteerde voorheen voor 3,5 miljard dollar aan koolzaad naar China.