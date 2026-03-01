5 tips om makkelijker je bed uit te komen

Blijf je vaak net iets te lang liggen 's ochtends, dan kunnen deze tips je helpen.
Laat de gordijnen (een beetje) open We maken het allemaal pikdonker in onze slaapkamer, terwijl het eigenlijk prettiger is om met natuurlijk licht wakker te worden. Dan word je minder uit je slaap gerukt door de wekker. Er zijn ook lampen te koop die dit effect nabootsen.
Leg je wekker ver bij je vandaan Dit is een oude truc: leg je wekker aan de andere kant van de kamer, zodat je je bed uit moet om hem uit te zetten. De kans op snoozen wordt zo een stuk kleiner.
Zet je wekker steeds iets vroeger Wil je graag een uur eerder opstaan, probeer dat dan niet in één keer. Je ritme is er niet op ingesteld dus het zal geheid mislukken. Zet de wekker iedere dag vijf minuten vroeger en wen langzaam aan je nieuwe ritme.
Schrijf op waarom je eerder wil opstaan Wil je je niet meer haasten 's ochtends, tijd hebben voor een wandeling, vind je simpelweg dat je te veel slaapt en is dat zonde van je tijd? Schrijf precies op waarom je eerder wil opstaan en wat je met die extra tijd wil doen. Leg het briefje op je nachtkastje, zodat je jezelf er 's ochtends aan kunt herinneren.
Beloon jezelf Je krijgt extra tijd cadeau als je vroeger opstaat, vul die dan niet direct in met rotklusjes, maar bedenk voor je gaat slapen dat je 's ochtends eerst iets leuks gaat doen: uitgebreid ontbijten, een eind wandelen, desnoods even Netflixen. Als je eenmaal gewend bent aan het vroegere opstaan, kun je de tijd alsnog nuttig in gaan vullen.