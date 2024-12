TikTok wil tijdelijke blokkade van wet rond dreigende ban VS

WASHINGTON (ANP/RTR) - TikTok en het Chinese moederbedrijf ByteDance hebben een rechtbank in de Verenigde Staten maandag gevraagd de wet die kan leiden tot een ban van de populaire video-app in dat land tijdelijk te blokkeren. De bedrijven hebben hierover een spoedmotie ingediend.

Eerder nam de VS de wet aan die ByteDance tot 19 januari de tijd geeft om zijn Amerikaanse onderdelen te verkopen. Anders dreigt een verbod op TikTok. Het Amerikaanse Hooggerechtshof moet nog wel een oordeel vellen over de wet. ByteDance en TikTok stellen dat wanneer de wet in werking treedt "TikTok, een van de populairste platforms voor vrije meningsuiting in het land, zal afsluiten voor zijn meer dan 170 miljoen maandelijkse gebruikers in de VS, vlak voor een presidentiële inauguratie".

Ook beweren TikTok en ByteDance dat aankomend president Donald Trump heeft beloofd een verbod te voorkomen. De wet uitstellen zou de nieuwe regering de tijd geven om een standpunt in te nemen, "wat zowel de dreigende schade als de noodzaak voor een beoordeling door het Hooggerechtshof overbodig zou kunnen maken".