Observatorium meldt Israëlische aanvallen in Syrië

DAMASCUS (ANP/AFP) - Israël heeft maandag opnieuw aanvallen uitgevoerd op posities van het voormalige Syrische regeringsleger, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Er zouden onder meer wapendepots zijn gebombardeerd met antitankwapens en luchtafweergeschut.

Het in Engeland gevestigde Observatorium meldt aanvallen op meerdere plaatsen in het land, waaronder hoofdstad Damascus. "Israël vernietigt alles wat het als een bedreiging ziet", zegt Rami Abdel Rahman van de waarnemingsgroep.

Israël erkent dat het doelen bestookt in Syrië, waar leider Bashar al-Assad is verdreven na 24 jaar aan de macht. Minister Gideon Saar zei dat wapensystemen worden vernietigd om te voorkomen dat ze in handen vallen van extremisten.