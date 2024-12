Handbalsters boeken op EK noodzakelijke zege op Zwitserland

WENEN (ANP) - De handbalsters van Oranje hebben op het EK een overtuigende en noodzakelijke zege geboekt op Zwitserland. De ploeg van bondscoach Henrik Signell had in Wenen al binnen tien minuten een 9-4-voorsprong op de nog puntloze Zwitsers en gaf die niet meer uit handen (37-29). Daardoor houdt Oranje plaatsing voor de halve finales in eigen hand.

Zwitserland nam na ruim twee minuten voor het eerst een voorsprong van 2 punten (3-1). Nederland werkte die snel weg en enkele minuten later was er een duidelijke voorsprong. Na een 24-17-ruststand lukte het in de tweede helft niet de score nog veel verder op te laten lopen.

Zoë Sprengers was bij Oranje op dreef met zeven treffers. Judith van der Helm kreeg richting het einde van de wedstrijd een rode kaart.

Oranje staat na vier wedstrijden in de hoofdronde op de tweede plaats met 6 punten. Denemarken kan maandagavond bij winst tegen Slovenië op gelijke hoogte komen. De laatste groepswedstrijd tegen de Denen van woensdagavond bepaalt in dat geval wie zich plaatst voor de halve finales.