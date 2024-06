TIME sluit deal met maker ChatGPT over gebruik mediapublicaties

NEW YORK (ANP) - Het Amerikaanse tijdschrift TIME heeft een overeenkomst gesloten met OpenAI, de maker van chatbot ChatGPT. Daardoor krijgt OpenAI toegang tot de archieven van TIME van de afgelopen 101 jaar om zijn producten te verbeteren en te gebruiken bij het beantwoorden van zogeheten prompts van gebruikers.

Als ChatGPT tekst van TIME gebruikt moet de chatbot wel correct citeren, met een link naar de oorspronkelijke bron op time.com. Volgens het tijdschrift helpt de deal zo "om de journalistiek van TIME naar een wereldwijd publiek te brengen". Financiële details van de overeenkomst zijn niet naar buiten gebracht.

OpenAI sluit vaker dergelijke deals. Zo werd in mei een overeenkomst gesloten met het Amerikaanse mediabedrijf News Corp. Daardoor kan OpenAI voor zijn producten ook putten uit de nieuwsarchieven van bijvoorbeeld The Wall Street Journal, Barron's en MarketWatch. De deal tussen News Corp en OpenAI zou in vijf jaar tijd een waarde van meer dan 250 miljoen dollar kunnen vertegenwoordigen, schreef The Wall Street Journal vorige maand.