Hockeyers zijn na 1-1 tegen Duitsland titel in Pro League kwijt

AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse hockeyers kunnen de titel in de Pro League niet meer prolongeren. Een zege in de voorlaatste wedstrijd tegen Duitsland was nodig, maar de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee kwam in het Wagener Stadion van Amstelveen niet verder dan een 1-1-gelijkspel en verloor bovendien de shoot-outs. Koploper Australië kan niet meer worden bijgehaald.

Nederland begon goed tegen de Duitsers, maar kwam moeilijk tot scoren. In de 26e minuut was het eindelijk raak; Jip Janssen wist de bal uit een strafcorner in het doel te werken. In de tweede helft werd Duitsland sterker en gevaarlijker. Na 46 minuten viel de gelijkmaker, ook uit een strafcorner. Niklas Wellen was de maker.

Doelman Pirmin Blaak hield het Nederlands team met reddingen in de wedstrijd, maar de winst zat er niet meer in. Seve van Ass sloeg nog een strafcorner naast. Duitsland kreeg in de slotseconden nog een strafcorner, maar ook daar kwam geen doelpunt meer uit. In de shoot-outs wist alleen Jonas de Geus de Duitse doelman Jean-Paul Danneberg te passeren. Aan Duitse zijde was het drie keer raak.