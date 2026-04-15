TNO: auto's met zonnepanelen verminderen druk op stroomnet

Economie
door anp
woensdag, 15 april 2026 om 8:14
DEN HAAG (ANP) - Elektrische auto's met zonnepanelen op het dak kunnen het overvolle stroomnet in Europa en het energieverbruik aanzienlijk ontlasten, komt naar voren uit een onderzoek van TNO. Het onderzoeksbureau meent dat voertuigen die zelf zonne-energie opwekken kunnen uitgroeien tot een belangrijke versneller van de energietransitie.
TNO constateert ook dat de snelle groei van elektrische auto's, die via het stroomnet moeten worden opgeladen, het elektriciteitsnet steeds verder onder druk zet. In verschillende regio's in Nederland en andere Europese landen lopen netbeheerders tegen capaciteitsgrenzen aan.
"Door zonnepanelen te integreren in het dak, de motorkap en zelfs de zijkanten van voertuigen wordt energie opgewekt daar waar die wordt verbruikt. Daar is geen extra ruimte, geen nieuwe infrastructuur en geen ingrijpende netverzwaring voor nodig", stelt het bureau.
TNO deed het onderzoek samen met onder meer Lightyear en Sono Motors, beide ontwikkelaars van zonneauto's.
