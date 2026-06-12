Autopremie voor 70-plussers in een jaar tijd enorm gestegen (en deze leeftijdsgroep profiteert juist)

Zeventigplussers betalen in 2026 aanzienlijk meer voor hun autoverzekering, ondanks dat zij de meeste schadevrije jaren van alle automobilisten hebben opgebouwd. Uit een analyse van vergelijkingswebsite Autoverzekering.nl (https://www.autoverzekering.nl/nieuws/autopremie-voor-70-plussers-in-een-jaar-tijd-met-ruim-173-euro-gestegen/) blijkt dat de gemiddelde jaarpremie voor bestuurders van 70 jaar en ouder in het eerste kwartaal van 2026 is gestegen naar € 806,20. Dat is een stijging van € 173,25 (+27,4%) ten opzichte van een jaar eerder.

Groepsrisico weegt zwaarder dan tientallen schadevrije jaren

Zeventigplussers hebben gemiddeld 18 schadevrije jaren op hun naam staan, veruit het hoogste aantal van alle leeftijdsgroepen. Toch betalen zij gemiddeld meer premie dan veertigers (€ 793,53) en vijftigers (€ 770,46), die aanzienlijk minder schadevrije jaren hebben. In het algemeen zien we dat de premie bij automobilisten boven de vijftig oploopt. De gemiddelde jaarpremie voor vijftigers steeg met € 91,04 en die voor zestigers met € 86,24.

Autoverzekeringexpert Jean-Paul Würsten licht toe waarom senioren ondanks een hoog aantal schadevrije jaren toch relatief veel premie moeten betalen: "Zeventigplussers hebben vaak tientallen schadevrije jaren op zak, maar betalen toch een hogere premie dan veertigers. De reden is dat verzekeraars niet alleen naar de individuele rijhistorie kijken, maar ook naar het risico van een leeftijdsgroep. Oudere bestuurders zijn statistisch gezien vaker betrokken bij ongelukken, onder meer door een afnemende reactietijd en een kleiner zichtveld. Verzekeraars laten dat groepsrisico vaak zwaarder meewegen dan de persoonlijke schadevrije jaren."

Alleen veertigers profiteren van een lagere premie

Veertigers zijn de enige leeftijdsgroep die dit jaar minder betaalt voor hun autoverzekering. Hun gemiddelde jaarpremie daalt met € 62,16 naar € 793,53. Daarmee hebben 40- tot 49-jarigen gemiddeld gezien de laagste premie van alle leeftijdsgroepen.