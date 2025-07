TNO denkt dat aardwarmtedoel 2050 moeilijk te halen is

DEN HAAG (ANP) - De kans is klein dat Nederland zijn doel voor aardwarmte in 2050 haalt, stelt onderzoeksinstituut TNO in een nieuw rapport. Om de klimaatdoelen te halen moeten we voor onze verwarming meer gebruikmaken van de warmte die diep onder de aardbodem zit en via boorinstallaties omhoog wordt gehaald. TNO wijst erop dat het onzeker is of er genoeg van die installaties worden bijgebouwd.

Bij aardwarmte wordt warm water opgepompt uit dieper gelegen aardlagen. Nederland streeft ernaar in 2050 jaarlijks zeker 80 petajoule aan aardwarmte op te wekken, wat genoeg zou zijn om ongeveer 1,6 miljoen huishoudens te verwarmen.

Maar TNO wijst erop dat het door het overvolle stroomnet en beperkingen voor toegestane stikstofuitstoot onzeker is of daarvoor genoeg boorinstallaties worden bijgebouwd. Ook wijzen onderzoekers op onzekerheid over het voortbestaan van groene subsidies, terwijl de investeringen voor de installaties fors zijn.