OM eist twee jaar celstraf voor verboden wapenbezit lid Geuzenbond

Samenleving
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 12:16
anp050226129 1
ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank in Rotterdam twee jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk, geëist tegen de 24-jarige Thomas D. voor verboden wapenbezit. D. was actief bij de Geuzenbond, die door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is aangemerkt als extreemrechts.
De verdachte werd in augustus 2025 aangehouden na een ambtsbericht van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Daaruit zou blijken dat hij geweld wilde plegen tegen leden van de beweging Antifa. Tijdens een voorbereidende zitting zei het Openbaar Ministerie dat bewijs dat D. een terroristisch misdrijf voorbereidde, ontbrak, zoals eerst het vermoeden was.
"Maar bewijs van een wapenfabriekje met grondstoffen en handleidingen is er wel", zei de officier van justitie donderdag. "Ook al is dit geen terrorismezaak, huis-tuin- en keukenwapenbezit is het ook niet", aldus de officier.
