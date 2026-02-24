Toename meldingen over Odido bij meldpunt voor identiteitsfraude

DEN HAAG (ANP) - Het aantal meldingen bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) na het Odido-lek is in een week tijd ruim verdubbeld. Het meldpunt, waar mensen terechtkunnen die vermoeden slachtoffer te zijn van misbruik van gestolen identiteitsgegevens, heeft tot nu toe 590 meldingen binnengekregen over de telecomprovider. Een week geleden waren dat er nog 245.

Odido meldde eerder deze maand dat de persoonsgegevens van 6,2 miljoen accounts zijn gelekt bij een cyberaanval. Het gaat onder meer om naam, adres, rekeningnummers en nummers van identificatiepapieren van klanten.

Het CMI, dat onder het ministerie van Binnenlandse Zaken valt, benadrukt dat de meeste meldingen afkomstig zijn van mensen die zich zorgen maken om slachtoffer te worden van identiteitsfraude. In enkele gevallen geven melders aan dat er daadwerkelijk sprake is van misbruik van hun persoonsgegevens. Zij leggen daarbij zelf een verband met het datalek van Odido. Het CMI kan dat verband niet verifiëren.